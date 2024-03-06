Омск-Информ
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·Происшествия

Его вместе с предполагаемым сообщником продержат под стражей, пока будет идти расследование.
Сегодня Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 5 мая, подполковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, их подозревают в убийстве из корыстных побуждений.
Подробности в суде не сообщают. Неизвестно даже, когда произошло преступление.
Отметим, что Карасев возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Омской области до лета 2017 года. Позднее на эту должность хотели назначить Карагезяна.
·Происшествия

Его вместе с предполагаемым сообщником продержат под стражей, пока будет идти расследование.
Сегодня Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 5 мая, подполковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, их подозревают в убийстве из корыстных побуждений.
Подробности в суде не сообщают. Неизвестно даже, когда произошло преступление.
Отметим, что Карасев возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Омской области до лета 2017 года. Позднее на эту должность хотели назначить Карагезяна.