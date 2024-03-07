Омск-Информ
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·Происшествия

Очаг смертельной болезни – пастереллеза обнаружили в Большереченском районе. Там ввели карантин.

В селе Красный Яр Большереченского района обнаружили смертельно опасное инфекционное заболевание – пастереллез. Болезнью заразились свиньи. Из-за этого в населенном пункте на неопределенный срок ввели карантин. В соответствующем приказе говорится, что на период карантина запрещено посещение территории, ввоз, вывоз животных, их мечение и вакцинирование.

Отметим, что пастереллез – это инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация и воспаления кожи.

·Происшествия

Очаг смертельной болезни – пастереллеза обнаружили в Большереченском районе. Там ввели карантин.

В селе Красный Яр Большереченского района обнаружили смертельно опасное инфекционное заболевание – пастереллез. Болезнью заразились свиньи. Из-за этого в населенном пункте на неопределенный срок ввели карантин. В соответствующем приказе говорится, что на период карантина запрещено посещение территории, ввоз, вывоз животных, их мечение и вакцинирование.

Отметим, что пастереллез – это инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация и воспаления кожи.