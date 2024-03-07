Омск-Информ
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·Общество

Мужчину задержали месяц назад в Полтавском районе. На животных он охотился без разрешения. 

На жителя Полтавского района завели уголовное дело за незаконную охоту на косуль. Напомним, месяц назад мужчину задержал инспектор отдела охотничьего хозяйства. 

По версии следствия, 5 февраля в дневное время данный гражданин в отсутствие соответствующего разрешения во время движения на снегоходе произвел незаконный отстрел косули, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Действия сельчанина нанесли государству ущерб, оцененный в 40 тыс. рублей. Он выплатил эту сумму добровольно и признал вину в преступлении. 

Уголовное дело будет рассматривать судья судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе. 

·Общество

Мужчину задержали месяц назад в Полтавском районе. На животных он охотился без разрешения. 

На жителя Полтавского района завели уголовное дело за незаконную охоту на косуль. Напомним, месяц назад мужчину задержал инспектор отдела охотничьего хозяйства. 

По версии следствия, 5 февраля в дневное время данный гражданин в отсутствие соответствующего разрешения во время движения на снегоходе произвел незаконный отстрел косули, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Действия сельчанина нанесли государству ущерб, оцененный в 40 тыс. рублей. Он выплатил эту сумму добровольно и признал вину в преступлении. 

Уголовное дело будет рассматривать судья судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе. 