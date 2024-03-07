Омск-Информ
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·Общество

Животное, скорее всего, растерзали бродячие собаки.
В Омске вновь обнаружили труп косули. На этот раз животное нашли недалеко от школы № 28, которая находится на улице Фугенфирова в Кировском округе. О страшной находке омичи рассказали в соцсетях. Скорее всего, косуля погибла из-за бродячих собак.
– С утра прикрыл, чтобы дети по дороге в школу не видели этого ужаса с разорванным телом, – рассказал омич.
Ранее труп косули был обнаружен в Советском парке, также на трупы животных пожаловались жители СНТ «Земля Сибирская» и нескольких садоводств по соседству.
·Общество

Животное, скорее всего, растерзали бродячие собаки.
В Омске вновь обнаружили труп косули. На этот раз животное нашли недалеко от школы № 28, которая находится на улице Фугенфирова в Кировском округе. О страшной находке омичи рассказали в соцсетях. Скорее всего, косуля погибла из-за бродячих собак.
– С утра прикрыл, чтобы дети по дороге в школу не видели этого ужаса с разорванным телом, – рассказал омич.
Ранее труп косули был обнаружен в Советском парке, также на трупы животных пожаловались жители СНТ «Земля Сибирская» и нескольких садоводств по соседству.