Омск-Информ
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·Общество

Парня, как и его коллегу из троллейбусного депо, наградили за отвагу.
Водитель троллейбуса из Омска Максим Бочаров получил медаль «За отвагу» на СВО. С наградой героя поздравил мэр Сергей Шелест.
Отметим, что Бочаров не единственный сотрудник «Электрического транспорта», который отличился во время спецоперации. Немного раньше медаль «За отвагу» получил работник троллейбусного депо Евгений Завалин.
Ранее в Омске наградили бойцов ЧВК «Вагнер», которые также проявили смелость во время боевых действий.
·Общество

Парня, как и его коллегу из троллейбусного депо, наградили за отвагу.
Водитель троллейбуса из Омска Максим Бочаров получил медаль «За отвагу» на СВО. С наградой героя поздравил мэр Сергей Шелест.
Отметим, что Бочаров не единственный сотрудник «Электрического транспорта», который отличился во время спецоперации. Немного раньше медаль «За отвагу» получил работник троллейбусного депо Евгений Завалин.
Ранее в Омске наградили бойцов ЧВК «Вагнер», которые также проявили смелость во время боевых действий.