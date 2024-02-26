Военнослужащие и их родные получили ордена Мужества, медали «За храбрость» и медали ДНР «За отвагу».
Сегодня в омском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер». За тех военнослужащих, которые продолжают выполнять боевые задачи, награды получили родственники. Всего заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин вручил семьям бойцов три ордена Мужества, четыре внутренние награды ЧВК, медаль «За храбрость» 4-й степени и медаль ДНР «За отвагу».
– Как я всегда говорила, мы не делим вас на добровольческие формирования, военнослужащих по контракту и другие категории. Каждый из вас пошел туда для того, чтобы защищать нас. Поэтому каждый достоин почета, уважения и признания, – отметила руководитель филиала фонда Наталья Чайка.
Отметим, что сегодня губернатор вручал омичам награды за их трудовую деятельность. Жители региона получили медали и почетные звания.