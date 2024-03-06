Это случится, если удастся быстро найти нового подрядчика. Пока же власти не сообщали о расторжении контракта со старым.
Депутат Госдумы Оксана Фадина провела совещание по строительству школы в микрорайоне Серебряный Берег, которое в Омске внезапно остановилось. В обсуждении приняли участие заместители министров строительства и образования Евгений Кравченко и Анатолий Полынский, а также заммэра Михаил Веселев.
По словам Фадиной, работы на объекте могут возобновить уже в мае, если удастся быстро найти нового подрядчика. Этим уже занимаются. Споры с первым подрядчиком, ООО «Капитал развитие», будут завершать параллельно.
– Да, конечно, судиться можно долго и нудно, если есть время и средства – каждая сторона самостоятельно принимает решение об этом. У мэрии юристов и времени судиться хватит, равно как и решительности и оснований выбрать нового подрядчика, – сообщает экс-мэр Омска Фадина.
Депутат также отметила, что претензионная работа с подрядчиком затянулась. Чиновники и застройщик не могут договориться, как оплачивать дополнительные работы. Смета подрядчика на 280 млн не прошла госэкспертизу. Решением может стать иск к проектировщику, который неправильно рассчитал объемы необходимых демонтажных работ.