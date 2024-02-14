Подрядчика вновь ищут для продолжения строительства школы в Серебряном береге. Сейчас отставание от графика работ – 5 месяцев.

Подрядчика вновь ищут для продолжения строительства школы в Серебряном береге. Сейчас отставание от графика работ – 5 месяцев.

В Омске начали искать нового подрядчика для строительства школы в микрорайоне Серебряный берег. Об этом говорится в письме, которое было направлено в горсовет в ответ на информацию областной прокуратуры «О состоянии законности и правопорядка в 2023 году». Как говорится в документе, сейчас отставание от графика работ составляет пять месяцев.

- Мэрией Омска рассматривается возможность расторжения контракта. Идет поиск потенциальных подрядчиков для продолжения строительства объекта, - сообщается в письме.

Для исправления ситуацию подрядчик никак мер не предпринимает. В отношении него ведется претензионная работа.

Отметим, что проблемную школу строит ООО «Капитал развитие». Образовательное учреждение должны сдать в эксплуатацию в конце июня. Стоимость объекта составила 1,1 млрд рублей.