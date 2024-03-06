Пока об этом объявил только один магазин. Его владелец захотел обезопасить избирателей.

Пока об этом объявил только один магазин. Его владелец захотел обезопасить избирателей.

На дверях охотничьего магазина на Герцена в Омске появилось объявление о том, что три дня здесь нельзя будет купить оружие. Продажу приостановили на 15–17 марта в связи с выборами президента.

Отметим, что власти какие-либо запреты на оборот оружия и боеприпасов на это время не вводили. Решение приняло руководство магазина.

– Так как на выборах идет массовое скопление народа, я опасаюсь. Я просто хотел уведомить адекватных охотников, что с такого-то по такое-то – к сожалению, извините, я не хочу давать вам оружие и патроны, мало ли что у вас в голове, – рассказал владелец магазина изданию « Подъем ».

Он также отметил, что не хотел своим объявлением вызвать такой ажиотаж.