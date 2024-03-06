Омск-Информ
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·Общество

Пока об этом объявил только один магазин. Его владелец захотел обезопасить избирателей.
На дверях охотничьего магазина на Герцена в Омске появилось объявление о том, что три дня здесь нельзя будет купить оружие. Продажу приостановили на 15–17 марта в связи с выборами президента.
Отметим, что власти какие-либо запреты на оборот оружия и боеприпасов на это время не вводили. Решение приняло руководство магазина.
– Так как на выборах идет массовое скопление народа, я опасаюсь. Я просто хотел уведомить адекватных охотников, что с такого-то по такое-то – к сожалению, извините, я не хочу давать вам оружие и патроны, мало ли что у вас в голове, – рассказал владелец магазина изданию «Подъем».
Он также отметил, что не хотел своим объявлением вызвать такой ажиотаж.
·Общество

Пока об этом объявил только один магазин. Его владелец захотел обезопасить избирателей.
На дверях охотничьего магазина на Герцена в Омске появилось объявление о том, что три дня здесь нельзя будет купить оружие. Продажу приостановили на 15–17 марта в связи с выборами президента.
Отметим, что власти какие-либо запреты на оборот оружия и боеприпасов на это время не вводили. Решение приняло руководство магазина.
– Так как на выборах идет массовое скопление народа, я опасаюсь. Я просто хотел уведомить адекватных охотников, что с такого-то по такое-то – к сожалению, извините, я не хочу давать вам оружие и патроны, мало ли что у вас в голове, – рассказал владелец магазина изданию «Подъем».
Он также отметил, что не хотел своим объявлением вызвать такой ажиотаж.