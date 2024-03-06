Самую высокую зарплату предлагают машинистам асфальтоукладчика и дорожной фрезы. Поменьше будут зарабатывать машинисты погрузчиков.

Самую высокую зарплату предлагают машинистам асфальтоукладчика и дорожной фрезы. Поменьше будут зарабатывать машинисты погрузчиков.

В омском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства требуются дорожные рабочие, машинисты, озеленители и другие специалисты. По данным мэрии, им готовы платить от 35 до 100 тыс. рублей.

Самую высокую зарплату предлагают машинистам асфальтоукладчика и дорожной фрезы. Они могут зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц.

Дорожным рабочим 4-5 разряда, рабочим зеленого хозяйства 4-6 разряда, рабочим службы по благоустройству 4-5 разряда готовы платить от 35 до 45 тысяч. Мастерам по озеленению предлагают от 36 до 40 тысяч. Машинисты погрузчиков (автогрейдера, катка, экскаватора) 5-7 разряда могут зарабатывать от 47 до 55 тыс. рублей.