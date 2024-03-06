Все больше старшеклассников готовятся поступать в вузы за пределами Омской области. В топе — учебные заведения Санкт-Петербурга и Москвы.

Все больше старшеклассников готовятся поступать в вузы за пределами Омской области. В топе — учебные заведения Санкт-Петербурга и Москвы.

Число молодых омичей, рассматривающих возможность получения высшего профессионального образования за пределами своего региона, увеличилось. К такому выводу пришли аналитики компании МегаФон, изучив обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из национального рейтинга университетов. В топе — учебные заведения Санкт-Петербурга и Москвы.

С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Омской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:

Санкт-Петербургский государственный университет (15% от общего объема данных);

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (13%);

Томский государственный университет (11%);

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (9%);

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (7%).

Также в десятке — Томский политехнический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет. Среди вузов Омской области в первые месяцы года наиболее востребованы технический, медицинский, педагогический, автомобильно-дорожный университеты и ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

— Подготовку к поступлению и учебу в вузе сложно представить без доступа к быстрому интернету. Только за год объем мобильного трафика, нужный одному учащемуся в Омской области, вырос почти на 17%. Чтобы они всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами, мы системно развиваем инфраструктуру связи в регионе. В прошлом году провели модернизацию сети вблизи одного из ключевых вузов области – Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Также наши инженеры провели более 300 мероприятий, направленных на повышение качества сотовой связи во всем регионе, что ощутимо облегчит учебу ребятам из отдаленных районов, — сообщил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

С начала 2024 года активность абонентов МегаФона из Омской области на сайтах региональных вузов увеличилась на 128%, а на сайтах федеральных вузов – на 31%. Внимательно изучать сайты учебных заведений омские абитуриенты начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

ПАО «МегаФон», https://megafon.ru