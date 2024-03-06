Двое из омичек находились в гостях у подруг, а одна их них была в больнице.

Двое из омичек находились в гостях у подруг, а одна их них была в больнице.

Стало известно, где пропадали трое омичек, которых вчера, 5 марта, искали родственники и правоохранительные органы. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 16-летняя Анна Мухина со станции Фадино Омского района была в гостях у своей подруги в Омске. 18-летнюю Полину Тажбулатову нашли в одном из городских медицинских учреждений. Там она проходила курс стационарного лечения. А 24-летняя Виктория Попова находилась у знакомых в Центральном округе.

– В отношении ни одной из девушек противоправных действий не совершалось. Полицейские продолжают разбираться в каждой из ситуаций. С несовершеннолетними и их законными представителями предстоит провести профилактическую работу инспекторам ПДН, – отметили в ведомстве.

Напомним, поиски девушек начались вчера. Младшие омички пропали 4 марта, а самая старшая – в субботу вечером.