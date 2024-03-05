Девушку не видели больше суток. Школа располагается в 8 километрах от ее дома.

Девушку не видели больше суток. Школа располагается в 8 километрах от ее дома.

В Омском районе пропала 16-летняя Анна Мухина. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», вчера утром она вышла из дома на станции Фадино и направилась в школу в поселке Новоомском, которая располагается в 8 километрах от ее дома. После этого девушку никто не видел.

Приметы пропавшей: рост 152 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч, голубые глаза. При себе имела черный портфель и телефон.

Тех, кто видел девушку, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).