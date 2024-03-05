Омск-Информ
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·Общество

Анну Мухину, Полину Тажбулатову и Викторию Попову, к счастью, удалось найти. Все девушки живы.

В Омске нашли сразу троих пропавших девушек – 16-летнюю Анну Мухину, 18-летнюю Полину Тажбулатову и 24-летнюю Викторию Попову. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ДоброСпас-Омск», все омички живы. С ними все в порядке.

Напомним, что поиски девушек начались сегодня, 5 марта. Младшие омички пропали вчера, а самая старшая – еще в субботу вечером, когда возвращалась домой с работы.

·Общество

Анну Мухину, Полину Тажбулатову и Викторию Попову, к счастью, удалось найти. Все девушки живы.

В Омске нашли сразу троих пропавших девушек – 16-летнюю Анну Мухину, 18-летнюю Полину Тажбулатову и 24-летнюю Викторию Попову. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ДоброСпас-Омск», все омички живы. С ними все в порядке.

Напомним, что поиски девушек начались сегодня, 5 марта. Младшие омички пропали вчера, а самая старшая – еще в субботу вечером, когда возвращалась домой с работы.