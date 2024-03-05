Мужчина не проверил, стоит ли на путях специальный запор, который препятствует переводу стрелок. Оплошность привела к крупному ущербу.
В Омске вынесли приговор экс-сотруднику ООО «Газпромнефть-Логистика» за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло крупный финансовый ущерб.
– В суде установлено, что в ноябре 2023 года подсудимый, являясь ответственным за соблюдение технологии производства маневровой работы на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, не убедился в установке запорно-фиксирующего устройства, предотвращающего самопроизвольный перевод стрелок на железнодорожных путях, – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Из-за этого с рельсов сошли три грузовых вагона и повредились автосцепные устройства. Собственник этих вагонов понес ущерб, превысивший миллион рублей.
Неосторожного сотрудника приговорили к полугодичному ограничению свободы.