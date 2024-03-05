Омск-Информ
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·Общество

Чиновники определили основной ассортимент, но за оставшиеся две недели он еще может расшириться.
Омские власти определили ассортимент товаров для торговли на избирательных участках в дни выборов президента 15–17 марта. Как сообщает «Омскрегион», в этот список вошло около 30 позиций, в том числе выпечка, кулинарные и кондитерские изделия, прохладительные напитки, чай, кофе, мясные деликатесы, молочная продукция, хозяйственные, канцелярские, галантерейные, спортивные товары, семена, саженцы, растения в горшках.
Напомним, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Как сообщалось ранее, всего будет открыто 249 торговых точек. Отметим, что ассортимент торговли могут и расширить.
·Общество

Чиновники определили основной ассортимент, но за оставшиеся две недели он еще может расшириться.
Омские власти определили ассортимент товаров для торговли на избирательных участках в дни выборов президента 15–17 марта. Как сообщает «Омскрегион», в этот список вошло около 30 позиций, в том числе выпечка, кулинарные и кондитерские изделия, прохладительные напитки, чай, кофе, мясные деликатесы, молочная продукция, хозяйственные, канцелярские, галантерейные, спортивные товары, семена, саженцы, растения в горшках.
Напомним, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Как сообщалось ранее, всего будет открыто 249 торговых точек. Отметим, что ассортимент торговли могут и расширить.