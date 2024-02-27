С 15 по 17 марта на избирательных участках откроют более 200 торговых точек. Омичи смогут купить продукты и сувениры.

С 15 по 17 марта на избирательных участках откроют более 200 торговых точек. Омичи смогут купить продукты и сувениры.

В Омске продолжают готовиться к предстоящим выборам президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта. Традиционно в дни выборов на избирательных участках планируется организовать торговлю. Омичи смогут приобрести товары сельхозпроизводителей, продукты питания, а также уникальные изделия местных ремесленников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, всего торговых точек будет 249. Из них в Центральном округе – 66, в Советском округе – 53, в Ленинском – 52, в Кировском округе откроется 43 пункта и еще 35 – в Октябрьском.