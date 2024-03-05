Задержали мужчину в московском банке, куда он пришел обналичивать похищенную крупную сумму.

Задержали мужчину в московском банке, куда он пришел обналичивать похищенную крупную сумму.

Омская прокуратура в суд направила уголовное дело за попытку кражи 10,3 млн рублей. На скамье подсудимых оказался 54-летний омич. Вместе со знакомым он в сентябре прошлого года разместил в интернете объявления о продаже двух автомобилей БМВ, которые им не принадлежали. Указанные 10,3 млн рублей составляли общую стоимость обеих машин.

– Согласно распределенным ролям один из подельников выступал в роли продавца, а другой должен был склонить покупателей к покупке транспортных средств путем оформления расчета по аккредитиву, – пояснили в областной прокуратуре.

На объявление откликнулись двое омичей и перечислили на специальный счет необходимую сумму. Мошенник в это время находился в Москве и предоставил в банк поддельные документы о совершении сделки по купле-продаже автомобиля. Но бдительные покупатели заметили движение средств по счету, заблокировали операцию и обратились в полицию.

В банке, куда лжепродавец пришел обналичивать чужие миллионы, его и задержали полицейские. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.

На подельника омича также заведено уголовное дело, его выделили в отдельное производство.