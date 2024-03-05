Больше всего россияне трудятся в сфере добычи металлических руд, туризма и рыбоводства.

Больше всего россияне трудятся в сфере добычи металлических руд, туризма и рыбоводства.

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа. Это на на 0,9 %, или 4 минуты, больше, чем годом ранее. Как сообщает РБК , это максимум за 19 лет.

Наиболее длинный рабочий день был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства. В среднем они работали по 8,21 часа. На втором месте – административные работники, например, турагентств и организаций по обслуживанию зданий и территорий (7,61 часа). На третьем месте оказались россияне, занятые в сфере добычи металлических руд (7,6 часа). В лидерах по продолжительности рабочего дня также оказались сотрудники здравоохранения и сферы социальных услуг (7,47 часа), сухопутного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, метро) – 7,46 часа, госуправления и обеспечения военной безопасности – 7,34 часа.

Самые короткие рабочие дни у сотрудников воздушного и космического транспорта (6,14 часа), добытчиков угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), работников образования (6,8 часа), гостиниц и общепита (6,92 часа), а также производства автомобилей (6,94 часа). Меньше среднего также трудились работники отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа) и ремонта машин (6,97 часа).

Эксперты РБК связали эти данные прежде всего с дефицитом рабочей силы в России. Также повлиять на продолжительность рабочего дня могла высокая загрузка производственных мощностей.