Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла в мае прошлого года. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 41-летнего жителя Тюмени, работающего водителем такси. Он обвиняется в совершении ДТП, в котором пострадал его пассажир.
Авария произошла 17 мая прошлого года. Мужчина сел за руль «Тойоты-Аллекс», находясь в состоянии алкогольного опьянения, и поехал таксовать. На улице Воровского он заснул, выехал на встречку, где врезался в рейсовый автобус «Хендэ АС540». В момент аварии в транспорте находилось 40 человек.
– В результате аварии 21-летний пассажир такси получил тяжкий вред здоровью, – отметили в областной прокуратуре.
Свою вину мужчина признал полностью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
·Происшествия

Авария произошла в мае прошлого года. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 41-летнего жителя Тюмени, работающего водителем такси. Он обвиняется в совершении ДТП, в котором пострадал его пассажир.
Авария произошла 17 мая прошлого года. Мужчина сел за руль «Тойоты-Аллекс», находясь в состоянии алкогольного опьянения, и поехал таксовать. На улице Воровского он заснул, выехал на встречку, где врезался в рейсовый автобус «Хендэ АС540». В момент аварии в транспорте находилось 40 человек.
– В результате аварии 21-летний пассажир такси получил тяжкий вред здоровью, – отметили в областной прокуратуре.
Свою вину мужчина признал полностью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.