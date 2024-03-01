Агрегат недостаточно хорошо всасывал пыль и мелкий мусор, очень сильно шумел, неприятно пах, а также оказался бывшим в употреблении.

Агрегат недостаточно хорошо всасывал пыль и мелкий мусор, очень сильно шумел, неприятно пах, а также оказался бывшим в употреблении.

В Большереченском районном суде Омской области завершилось рассмотрение иска жительницы села Такмык к организации, сотрудники которой продали ей за 125 тыс. рублей бывший в употреблении пылесос. Чтобы купить столь дорогой агрегат, сельчанке пришлось брать кредит.

Как это часто бывает в подобных случаях, женщина соблазнилась рекламой чуда-агрегата, якобы способного очищать любые поверхности на 99 %, фильтровать воздух и улавливать малейшие частицы пыли. Она подала заявку, и в скором времени к ней домой прибыли двое менеджеров, продемонстрировавших возможности дорогого пылесоса. Сельчанка оформила покупку в кредит, а позже выяснилось, что агрегат далек от заявленных свойств.

– При детальном осмотре пылесоса оказалось, что он является бывшим в употреблении. После работы пылесоса от него стал исходить неприятный запах, он недостаточно хорошо всасывал пыль и мелкий мусор, а также очень сильно шумел, – приводит выдержки из иска женщины портал «СуперОмск».

Чтобы доказать непригодность пылесоса, была проведена товароведческая экспертиза. Она показала, что агрегат не соответствует требованиям норм и стандартов по уровню шума, мощности, качеству фильтрации, массе товара, находится в неисправном состоянии, имеет ряд недостатков и ранее был в эксплуатации.

Суд постановил частично удовлетворить иск, расторгнуть договор купли-продажи и вернуть женщине сумму покупки. Также ей присудили 5 тыс. рублей за моральный ущерб. Ответчик должен оплатить расходы истицы на экспертизу и выплатить штраф в размере половины стоимости агрегата.

Решение пока не вступило в силу, ответчик намерен его обжаловать.