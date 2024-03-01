Около 70 % омичей признались, что сами беспокоят коллег, когда они находятся в отпуске.

Около 70 % омичей признались, что сами беспокоят коллег, когда они находятся в отпуске.

Больше 40 % жителей региона признались, что им хоть раз за последние три года приходилось работать во время отпуска. При этом в прошлом году об этом заявляли только 33 % омичей. Треть из них отвлекались на рабочие проблемы 1-2 раза, 5 % – 3-4 раза, еще 6 % – более 4 раз.

При этом в регионе растет количество работников, которые категорически отказываются вовлекаться в рабочий процесс, находясь в отпуске.

Чаще всего на работу во время отдыха отвлекаются сотрудники сферы маркетинга, рекламы и PR, туризма, фитнеса и салонов красоты, а также онлайн-торговли. Принципиально не читают рабочие сообщения работники сферы производства и сырья.

– При возникновении рабочих вопросов больше половины (55 %) омичей принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. В разрезе сфер такой же позиции придерживаются сотрудники образования и науки (65 %), – выяснили аналитики «Авито Работы».

При этом чем моложе сотрудники, тем больше они отвлекаются на работу во время отпуска. Кроме того, более 70 % омичей признались, что сами беспокоят коллег, когда они отдыхают.