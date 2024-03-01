Евгений Селезнев получил 1 млн 145 тыс. рублей от подрядчика, занимавшегося обслуживанием недостроенного Красногорского гидроузла.

Мужчина получил 1 млн 145 тыс. рублей от подрядчика, занимавшегося обслуживанием недостроенного Красногорского гидроузла.

Следственный комитет по Омской области завершил расследоание уголовного дела в отношении начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгения Селезнева. Он обвиняется в получении взяток. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь дело рассмотрит суд.

Напомним, с мая 2020 по март 2023 года Селезнев получил 1 млн 145 тыс. рублей от компании, занимавшейся обслуживанием недостроенного Красногорского гидроузла. Деньги и услуги начальник отдела получал за содействие в заключении контрактов и беспрепятственный прием работ. 700 тыс. рублей представитель казенного учреждения получил наличными, остальные средства поступили на счета его родственников. Также часть средств пошла на благоустройство его дачи.

На время следствия Евгения Селезнева отправили в СИЗО. Свою вину он признал. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.