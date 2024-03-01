В регион уже ввезли более 5,5 млн штук цветов. Чаще всего их везут их Нидерландов, Кении и Узбекистана.

В регион уже ввезли более 5,5 млн штук цветов. Чаще всего везут их Нидерландов, Кении и Узбекистана.

С начала этого года в Омскую область ввезли более 360 тонн цветочной продукции. Это более 5,5 млн штук цветов. Как отметили в пресс-службе Омской таможни, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вес поставок вырос в 1,8 раза. Только в феврале предприниматели завезли в регион более 240 тонн цветочных грузов.

– Более 65 % физического объема ввезенных с начала года цветов (242,5 тонны) составили розы, также ввозились тюльпаны (57 тонн), хризантемы (23 тонны), гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулы, альстромерии, – добавили в надзорном ведомстве.

Сообщается, что в основном в Омскую область импортируются цветы из Нидерландов, Узбекистана, Эквадора, Кении и Колумбии.