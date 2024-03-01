Трехкомпонентная вакцина «Вактривир» предназначена для профилактики кори, краснухи и паротита.
Почти 83 тысячи доз трехкомпонентной вакцины «Вактривир» отгружено в регионы. Препарат поступит в Санкт-Петербург, Башкирию, Карелию, Ставропольский край, Ростовскую, Оренбургскую, Пензенскую и Омскую области.
Вакцина предназначена для профилактики кори, краснухи и паротита. В общей сложности государственный контроль прошло 111 тысяч доз.
– Во многих регионах России отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Это связано с прекращением поставок в Россию этих вакцин американской фармкомпании MSD. Аналогом зарубежной вакцины является препарат «Вактривир» производства НПО «Микроген». Однако объем ее производства не способен так быстро устранить возникший дефицит, – заявила «Известиям» заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.
В марте в оборот будет выпущена еще 161 тысяча доз вакцины. Кроме того, в январе текущего года в регионы страны уже было доставлено 195 тыс. доз вакцины.