Омск-Информ
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·Общество

Жители региона поделились своими представлениями об идеальной работе.
Омичи рассказали, какие составляющие делают работу идеальной. Большинство жителей региона отметили, что в первую очередь им важна высокая зарплата. Доход, по мнению омичей, должен полностью покрывать их затраты, выяснили аналитики hh.ru.
Также жители региона отметили, что им необходимо уважительное отношение со стороны их начальства и комфортная атмосфера в коллективе. Кроме того, многие ценят отсутствие стрессовых ситуаций на работе и возможность соблюдать баланс между личной жизнью.
Около трети омичей хотят трудиться в сфере деятельности, в которой им будет нескучно. Только 3 % заявили о важности наличия удаленки или свободного графика.
1008
·Общество

Жители региона поделились своими представлениями об идеальной работе.
Омичи рассказали, какие составляющие делают работу идеальной. Большинство жителей региона отметили, что в первую очередь им важна высокая зарплата. Доход, по мнению омичей, должен полностью покрывать их затраты, выяснили аналитики hh.ru.
Также жители региона отметили, что им необходимо уважительное отношение со стороны их начальства и комфортная атмосфера в коллективе. Кроме того, многие ценят отсутствие стрессовых ситуаций на работе и возможность соблюдать баланс между личной жизнью.
Около трети омичей хотят трудиться в сфере деятельности, в которой им будет нескучно. Только 3 % заявили о важности наличия удаленки или свободного графика.
1008