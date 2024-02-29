Пока в других городах происходит «охота» на стриптизеров, в Омске представители этой профессии имеют еще много свободных «окошек» на 8 Марта.

Пока в других городах происходит «охота» на стриптизеров, в Омске представители этой профессии имеют еще много свободных «окошек» на 8 Марта.

В некоторых городах перед 8 марта значительно вырос спрос на мужской стриптиз. Танцующих мужчин уже не хватает в Ханты-Мансийске и Мурманске. В Омске же у представительниц прекрасного пола еще есть время, чтобы «урвать» местечко в расписании стриптизеров.

Агентств и клубов, которые предоставляют услуги именно мужского стриптиза, значительно меньше, нежели компаний, специализирующихся на женских танцах. Однако и здесь есть небольшой, но выбор.

Так, крупные агентства, которые предоставляют свои услуги не только в Омске, запрашивают за один танец от 9,5 до 12 тыс. рублей. При этом исполнять номер мужчина будет всего 5–6 минут. При необходимости двух номеров стоимость вырастет до 16–19 тыс. рублей, трех – до 22–26 тыс. рублей. Женщины сами могут выбрать, в каких образах перед ними предстанет мужчина, вариантов много: от пожарного, врача или бизнесмена до костюма котика или купца.

Есть и стриптизеры «поскромнее». Они просят за один танец 5 тысяч рублей. При этом свободные окошки на 8 марта у них до сих пор имеются.

В специализированных агентствах, где на Международный женский день уже распределены все стриптизеры, предлагают альтернативы. За шуточный стриптиз мужика в ростовой кукле омичкам придется заплатить 8 тыс. рублей. Есть и другой вариант – за эту же цену вас целый час будет развлекать мим. Он может подарить дамам цветы, конфеты и попозировать на совместных фото. При этом эта услуга пользуется популярностью у омичек, и агентство просит принимать решение о заказе побыстрее, поскольку от желающих нет отбоя.

Некоторые компании идут навстречу тем, кто очень хочет получить их стриптизера. Они предлагают отменить чужие заказы, но, правда, за это придется заплатить минимум 40 тыс. рублей.