Омск-Информ
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·Общество

Все вырученные деньги он проиграл, делая ставки на спортивные события.
Омский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего Айболу Ахметова на 135 тыс. рублей. Мужчину признали виновным в хищении украшений у сожительницы.
Как сообщает пресс-служба суда, преступления он совершал на протяжении нескольких месяцев. Ювелирные изделия парень сдавал в ломбард, а деньги проигрывал, делая ставки на спорт.
Если омич не обжалует приговор, ему придется кроме штрафа выплатить и стоимость украденных украшений.
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·Общество

Все вырученные деньги он проиграл, делая ставки на спортивные события.
Омский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего Айболу Ахметова на 135 тыс. рублей. Мужчину признали виновным в хищении украшений у сожительницы.
Как сообщает пресс-служба суда, преступления он совершал на протяжении нескольких месяцев. Ювелирные изделия парень сдавал в ломбард, а деньги проигрывал, делая ставки на спорт.
Если омич не обжалует приговор, ему придется кроме штрафа выплатить и стоимость украденных украшений.
1223