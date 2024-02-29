Вице-спикер Госдумы предлагает сократить на треть количество чиновников и направить полученные деньги на развитие образования и здравоохранения.

Вице-спикер Госдумы предлагает сократить на треть количество чиновников и направить полученные деньги на развитие образования и здравоохранения.

Кампания по выборам президента России (пройдут с 15 по 17 марта) набирает обороты. Напомним, что в ней участвую четыре официально зарегистрированных кандидата Владислав Даванков (партия «Новые люди»); Владимир Путин (самовыдвижение); Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Все претенденты на президентский пост делятся своими предложениями по решению наиболее острых социально-экономических проблем и озвучивают необходимые управленческие решения. Так вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил сократить на треть количество чиновников и направить полученные деньги на развитие образования и здравоохранения. Он указал, что количество чиновников растет год от года. Сейчас их даже больше, чем в СССР. Причем большинство чиновников занимается бумажной работой и излишним контролем. Они обязывают педагогов, врачей и других бюджетников заполнять бесконечные отчеты, а сами лишь перепроверяют тонны документов.

— В итоге у нас за 20 лет количество чиновников выросло в два раза. Только на федеральных из бюджета уходит 2 трлн рублей. На этом надо сэкономить в первую очередь. А деньги направить на образование и здравоохранение, которым сейчас катастрофически не хватает средств. Например, на повышение зарплат учителей, врачей и медсестер, — отметил Владислав Даванков.

По его расчетам, оптимизация числа чиновников принесет казне 950 млрд рублей, а также позволит снизить бюрократическую нагрузку. Многие процессы уже сейчас можно автоматизировать, что исключит вероятность ошибок и коррупции. Другой источник дополнительных доходов — преобразование госкорпораций. Их финансовая деятельность должна быть прозрачна, а доходы топ-менеджеров рассекречены, считает Даванков.

В штабе Владимира Путина отмечают, что подготовка программы продолжается. Туда ежедневно поступают обращения от жителей разных регионов, которые систематизируют и анализируют. Чаще всего это вопросы социальной поддержки и жилищно-коммунального хозяйства.

Леонид Слуцкий презентовал свою программу. В ее основу, по словам лидера ЛДПР, легли результаты Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!». Она предполагает поддержку специальной военной операции, для чего необходимо «нарастить темпы, собраться с силами для масштабного наступления». В сфере экономики Слуцкий предлагает борьбу с шринкфляцией.

Николай Харитонов в свою очередь идет на выборы с лозунгом: «Поиграли в капитализм — и хватит». Его программа предусматривает, в том числе, сокращение доли иностранный розничных сетей, создание общего культурного пространства народов России и восстановление предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, это поможет получить дополнительные средства в бюджет. Их он обещает направить на повышение зарплат, пенсий и стипендий.