Преступление он совершил в отношении своей падчерицы, за что не только лишится свободы, но и заплатит 500 тысяч.

Преступление он совершил в отношении своей падчерицы, за что не только лишится свободы, но и заплатит 500 тысяч.

Вчера Горьковский суд признал 64-летнего жителя Омска виновным в действиях сексуального характера в отношении беспомощной девочки, которой не исполнилось 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы еще на 1,5 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, с 2019 по 2022 год мужчина домогался до дочери своей супруги. Отметим, что он так и не признал вину, утверждая, что его оговорили, однако суд в это не поверил.

Кроме лишения свободы, омичу назначили и другое наказание. Он должен выплатить матери девочки 500 000 рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.