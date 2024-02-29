Сделку признали недействительной, а на мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

Сделку признали недействительной, а на мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

Кормиловский суд, а за ним и Омский областной признали недействительной сделку местного жителя по продаже около 220 га земли. Оказалось, что ее оформили по поддельному судебному акту.

Как выяснил суд, в 2007 году ООО «Агрострой» выкупило у администрации Кормиловского района 5 земельных участков в Юрьевском сельском поселении. В 2016 году компанию ликвидировали. После этого земельные участки в собственность третьих лиц не передавали и государству не возвращали. Землю никто не использовал.

В марте 2019 года житель района продал эту землю на основании решения Пресненского районного суда Москвы, вынесенного в 2017 году. Было зарезервировано право собственности на участки за неким Курбатовым А.И. Однако такого решения суда на самом деле нет. Так как участками никто не занимался, суд решил, что спустя пять лет после ликвидации компании имущество должно перейти в собственность администрации.

На мужчину также завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).