Он не смог доказать в суде свое негативное отношение к насилию.

Он не смог доказать в суде свое негативное отношение к насилию.

Житель села Одесского Омской области подал иск в суд на местный военный комиссариат и призывную комиссию. Мужчину не устроило то, что ему отказали в замене военной службы на альтернативную гражданскую службу, право на которую гарантируется ч. 3 ст. 59 Конституции и ст. 2 N 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе».

В суде мужчина пытался доказать, что не может воевать, потому что является пацифистом. Однако суд признал решение военкомата законным.

– Истцом достаточным образом не обосновано наличие у него убеждений, препятствующих несению военной службы по призыву, вследствие чего у суда не имеется оснований полагать, что оспариваемым решением призывной комиссии были нарушены какие-либо права административного истца. Доводы, изложенные административным истцом в иске, своего подтверждения в ходе рассмотрения дела не нашли, – сообщили в прес-службе суда.

Это решение в законную силу пока не вступило. Мужчина может его обжаловать.