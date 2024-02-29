Сейчас там два вакантных поста, и на оба рассматриваются два претендента.

Сейчас там два вакантных поста, и на оба рассматриваются два претендента.

Квалификационная коллегия судей Омской области опубликовала повестку своего заседания, которое состоится 1 марта. В числе пунктов – рассмотрение заявлений от претендентов на должности судей в Арбитражном суде Омской области.

Вакантных поста два, соответственно, и два претендента – Елена Кулаева и Светлана Тарелкина.

Кулаева, согласно данным сайта областного арбитражного суда, работает в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Она помощник председателя 5-го судебного состава.

Тарелкина – сотрудница Восьмого арбитражного апелляционного суда. В августе прошлого года Квалификационная коллегия судей рекомендовала ее на должность судьи Арбитражного суда Омской области.