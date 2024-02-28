Аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов выяснили, что трафик сервисов электронных библиотек вырос за год на 50 процентов.

Аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов выяснили, что трафик сервисов электронных библиотек вырос за год на 50 процентов.

Россияне стали активнее читать книги в сервисах электронных библиотек — трафик таких приложений вырос на 50% за прошлый год. На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 года после покупки «Яндексом». К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

По итогам 2023 года самой популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес», его пользователи суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом этот показатель вырос на треть. На второе место вырвался сервис Bookmate, который прежде не входил даже в топ-5 сегмента. Его популярность резко выросла после того, как в декабре 2022 года сервис вошел в состав подписки «Яндекс Плюс».

Замыкает первую тройку приложение MyBook, за год потребление трафика в нем увеличилось на 10 %. При этом по числу активных пользователей MyBook занимает вторую строчку, обгоняя Bookmate и уступая лишь «Литрес».

В целом трафик всех книжных сервисов вырос на 50 % за последний год, при этом общее число пользователей приросло незначительно — на 1 %. Из рейтинга выбыл шведский Storytel, ранее занимавший в стране третье место по размеру аудитории. Однако после того как компания покинула российский рынок, пользователи данного сервиса перераспределились между российскими электронными библиотеками.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31 %) — это абоненты 26-35 лет. Более взрослые россияне, 36-45 лет, также активно пользуются такими приложениями — они составляют 29 % от всей аудитории. По данным Yota, чаще читать онлайн стало старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 71 % больше трафика, чем годом ранее. В полтора раза (+48 %) вырос интерес к онлайн-чтению и у зумеров — абонентов 14-20 лет.

Мужчины составляют 51 % аудитории сервисов онлайн-библиотек. При этом мужская аудитория активнее женской в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах — «Патефон» и Storytel, а женщины тратят больше трафика в MyBook и Litres. Чаще других электронные книги читают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске — на жителей этих регионов приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного пользователя.

Омская область занимает четвертую строчку рейтинга самых читающих городов Сибири. За год количество пользователей сервисов электронных библиотек среди омичей увеличилось на 6 %, а в январе 2024 года – на 33 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

ПАО «МегаФон» (Справка : ООО "Скартел" (оператор Yota) - дочерняя компания ПАО "МегаФон")