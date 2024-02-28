Прошедшим фронт омичам найти новую работу помогают специалисты центров занятости муниципальных районов Омской области.

Прошедшим фронт омичам найти новую работу помогают специалисты центров занятости муниципальных районов Омской области.

В Омской области ветеранам специальной военной операции (СВО) предлагают трудоустраиваться на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Подбором соответствующих вакансий занимаются специалисты центров занятости. В региональном Минтруде на конкретном примере рассказали, как это происходит.

Совсем недавно производственный штат Научно-технического комплекса «Криогенная техника» пополнился еще одним сотрудником – 40-летним Максимом Кудиновым. Полгода он выполнял свой воинский долг в Донбассе, а вернувшись с фронта, поселился у сестры, проживающей в Русско-Полянском районе. В декабре прошлого года мужчина обратился в местный центр занятости с просьбой помочь в трудоустройстве. Предпочтениями стали работа в оборонной отрасли с предоставлением жилья в Омске, поскольку своей жилплощади у соискателя не было. При поддержке специалистов центра занятости Максим Кудинов прошел профориентационное тестирование. Для него был определен перечень видов профессиональной деятельности технического направления.

– Для поиска подходящей работы мы воспользовались региональным банком вакансий и подобрали для мужчины список специальностей НТК «Криогенная техника». После собеседования в организации он был принят на должность «ученик-револьверщик», успешно прошел обучение. Сейчас трудится на предприятии, работодатель обеспечил его жильем. Конечно, этот случай, когда приходящие из зоны СВО ребята обращаются к нам за поддержкой, не единичен. С начала этого года мы помогли в трудоустройстве уже четырем фронтовикам. Бойцы благодарят нас за помощь, а мы, в свою очередь, не можем остаться в стороне от их проблем, ведь это очень важно, – сообщила ведущий специалист Центра занятости населения Русско-Полянского района Оксана Лютова.

В региональном Минтруде напомнили, что в Омской области действуют около 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Совсем недавно глава региона Виталий Хоценко распорядился открыть специальный банк вакансий для трудоустройства возвращающихся с фронта бойцов. По поручению губернатора также будут созданы условия для обучения новым специальностям, в том числе в сфере оборонной промышленности.