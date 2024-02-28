Организация хотела построить магазин в Советском округе, но департамент архитектуры с этим не согласился.

Организация хотела построить магазин в Советском округе, но департамент архитектуры с этим не согласился.

Арбитражный суд рассмотрел иск московской компании ООО «Феникс» к мэрии Омска. Организация имеет в собственности земельный участок недалеко от проспекта Менделеева. Компания обратилась в департамент архитектуры, чтобы получить разрешение на строительство магазина на этой земле.

Мэрия отказала, сославшись на проект планировки участка. По нему на территории предусмотрено строительство детского сада. Даже несмотря на то, что строительство учреждения еще не планируется, проводить иную застройку на этой земле нельзя.

Суд согласился с мэрией и отказал предприятию. У компании еще есть время, чтобы оспорить решение.