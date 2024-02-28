Сегодня маткапитал уже можно направить на множество нужд. Госдума предлагает расширить этот перечень.

Сегодня маткапитал уже можно направить на множество нужд. Госдума предлагает расширить этот перечень.

В Государственную думу РФ внесут очередной законопроект. Он направлен на расширение направлений, на которые можно направить материнский капитал. Депутаты разных фракций предлагают разрешить тратить его средства на платные медицинские услуги для детей и приобретение лекарств.

– Почему сейчас на реконструкцию жилья тратить маткапитал можно, а на лечение – нет? Также следует распространить маткапитал на реабилитацию детей-инвалидов в частных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации. Например, реабилитация детей с синдромом аутизма требует колоссальной работы и значительных средств. В том числе и в коммерческих структурах, – цитирует «Российская газета» председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нилов, являющийся одним из авторов законопроекта, говоря о детях с аутизмом, привел пример, когда им в терапевтических целях прописывают общение с лошадьми. Эти животные часто содержатся в частных конюшнях, и вряд ли кто-то будет стремиться давать ребятам бесплатные уроки.

Также законотворцы указывают, что иногда возникает необходимость срочной операции, но из-за отсутствия квоты ее невозможно провести бесплатно. Либо в случае длительного лечения на дому детей более старшего возраста родителям приходится покупать дорогие лекарства, что сильно сказывается на семейном бюджете. А при амбулаторном лечении бесплатные лекарства выделяются на детей до трех лет, а в многодетных семьях – до шести лет. Это тоже аргументы в пользу расширения возможностей использования материнского капитала.

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года. Депутаты считают, что ее нужно продлевать. А делать бессрочной, наоборот, не нужно. Лучше с каждым истечением промежуточного срока добавлять новые возможности использования его средств.