Омск-Информ
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·Происшествия

Прокуратура вновь добилась отмены оправдательного приговора для судьи Куминова.
Омский областной суд отменил оправдательный приговор судье Колосовского районного суда Владиславу Куминову, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, происшествие произошло 25 декабря 2019 года на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца. Куминов, управляя автомобилем, отвлекся на разговор с пассажиром и сбил двоих мужчин. У одного из них диагностировали несколько переломов и травму головы. Судья не отрицал факт ДТП, но уверял, что травмы пешеходы получили уже после происшествия.
В марте прошлого года Куминова оправдали, но прокуратура добилась повторного рассмотрения дела. 4 декабря Кировский районный суд вновь оправдал своего коллегу, но надзорное ведомство подало апелляцию, которую удовлетворил Омский областной суд.
·Происшествия

Прокуратура вновь добилась отмены оправдательного приговора для судьи Куминова.
Омский областной суд отменил оправдательный приговор судье Колосовского районного суда Владиславу Куминову, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, происшествие произошло 25 декабря 2019 года на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца. Куминов, управляя автомобилем, отвлекся на разговор с пассажиром и сбил двоих мужчин. У одного из них диагностировали несколько переломов и травму головы. Судья не отрицал факт ДТП, но уверял, что травмы пешеходы получили уже после происшествия.
В марте прошлого года Куминова оправдали, но прокуратура добилась повторного рассмотрения дела. 4 декабря Кировский районный суд вновь оправдал своего коллегу, но надзорное ведомство подало апелляцию, которую удовлетворил Омский областной суд.