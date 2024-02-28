Прокуратура вновь добилась отмены оправдательного приговора для судьи Куминова.
Омский областной суд отменил оправдательный приговор судье Колосовского районного суда Владиславу Куминову, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, происшествие произошло 25 декабря 2019 года на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца. Куминов, управляя автомобилем, отвлекся на разговор с пассажиром и сбил двоих мужчин. У одного из них диагностировали несколько переломов и травму головы. Судья не отрицал факт ДТП, но уверял, что травмы пешеходы получили уже после происшествия.
В марте прошлого года Куминова оправдали, но прокуратура добилась повторного рассмотрения дела. 4 декабря Кировский районный суд вновь оправдал своего коллегу, но надзорное ведомство подало апелляцию, которую удовлетворил Омский областной суд.