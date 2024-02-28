Мужчина незаконно рубил деревья в Называевском районе, чем причинил ущерб и природе, и государству.

Мужчина незаконно рубил деревья в Называевском районе, чем причинил ущерб и природе, и государству.

Называевский городской суд вынес приговор лесорубу за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. Мужчина получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а помимо этого с него постановили взыскать более миллиона рублей в пользу Главного управления лесного хозяйства Омской области.

– Кассационным определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.03.2023 приговор Называевского суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 20.10.2022 в части квалификации действий осужденного и меры наказания оставлен без изменения. В части разрешения исковых заявлений Отдела Называевского лесничества Главного управления лесного хозяйства Омской области о взыскании материального вреда за незаконную рубку деревьев судебные решения отменены с направлением в данной части на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, – сообщает пресс-служба судов Омской области.

Суд учел, что возмещение вреда окружающей среде регулируется Гражданским и Лесным кодексами РФ, а также федеральным законом «Об охране окружающей среды». Согласно Лесному кодексу, причиненный лесам вред добровольно или через суд возмещается теми, кто этот вред причинил. После рассмотрения исковых требований Главного управления лесного хозяйства Омской области с лесоруба взыскали 1 016 414 рублей непосредственно в бюджет Называевского района.