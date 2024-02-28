Омск-Информ
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·Общество

Суд уже арестовал автомобиль мужчины и скоро рассмотрит уголовное дело.
Большеуковский районный суд рассмотрит уголовное дело 58-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».
3 января этого года мужчина сел за руль «Тойоты-Карины» в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники ГИБДД, которые и выяснили, что мужчина изрядно выпил. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Свою вину сельчанин признал в полном объеме. Суд арестовал его автомобиль.
1411
·Общество

Суд уже арестовал автомобиль мужчины и скоро рассмотрит уголовное дело.
Большеуковский районный суд рассмотрит уголовное дело 58-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».
3 января этого года мужчина сел за руль «Тойоты-Карины» в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники ГИБДД, которые и выяснили, что мужчина изрядно выпил. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Свою вину сельчанин признал в полном объеме. Суд арестовал его автомобиль.
1411