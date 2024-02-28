И машину, и квартиру мужчина никак не мог поделить с бывшей женой, несмотря на судебное решение. Крайние меры вынудили его оплатить долг.

И машину, и квартиру мужчина никак не мог поделить с бывшей женой, несмотря на судебное решение. Крайние меры вынудили его оплатить долг.

Омским судебным приставам пришлось вмешаться в раздел имущества между бывшими супругами – однокомнатной квартиры на улице 6-я Линия и автомобиля Toyota RAV-4 2017 года выпуска. С иском в суд обратилась женщина. Она уже давно вновь вышла замуж, но с несговорчивым бывшим мужем никак не могла поделить то, что приобреталось в браке. Она предлагала оставить ему право на квартиру, а машину отдать ей, но экс-супруга этот вариант не устраивал.

– Суд принял решение признать совместно нажитым имуществом квартиру и транспортное средство, определив равными доли в недвижимости и обязав 47-летнего местного жителя выплатить денежные средства за 1/2 доли от стоимости автомобиля в пользу бывшей жены на сумму 1 млн 111 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Омской области.

Судебный пристав даже вызывал мужчину на прием, где знакомил его с постановлением и объяснял последствия несвоевременной оплаты задолженности. Тем не менее должник продолжал тянуть. Тогда пристав приехал домой к мужчине и сообщил, что придется арестовать его автомобиль. Но хозяин квартиры был так увлечен просмотром хоккея, что вникать в процесс не стал.

Тогда пристав в присутствии понятых составил акт описи и ареста транспортного средства, и кроссовер любителя хоккея на эвакуаторе отправили в специализированную организацию.

– Уже на следующий день озабоченный судьбой автотранспортного средства мужчина, явившись на прием к судебному приставу-исполнителю, сообщил о намерении исполнить возложенные судом обязательства перед бывшей супругой и, воспользовавшись выданной судебным приставом квитанцией, оплатил долг в полном объеме, – добавили в службе судебных приставов.

Мужчине из-за того, что он не вовремя исполнил судебное решение, пришлось заплатить 78 тыс. рублей исполнительского сбора и вдобавок оплатить транспортировку и хранение автомобиля.