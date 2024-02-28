Омск-Информ
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·Общество

Директор компании и двое руководителей партнерской организации заключали фиктивные договоры на поставку зерна и присвоили более 54 млн рублей. 

Обвиняемые по резонансному делу о хищении более 54 млн рублей у компании «Зерно Сибири» не сумели обжаловать свой приговор, сообщила прокуратура Омской области. Напомним, директора этой организации, а также двух руководителей компании «Дары Сибири» Куйбышевский районный суд осенью прошлого года признал виновными в мошенничестве и приговорил к шести с половиной годам колонии и штрафу 800 тыс. рублей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда с позицией обвинения согласилась, поэтому приговор по существу оставила без изменений. Он вступил в силу. 

Помимо назначенного наказания, предприниматели обязаны полностью возместить ущерб.

·Общество

Директор компании и двое руководителей партнерской организации заключали фиктивные договоры на поставку зерна и присвоили более 54 млн рублей. 

Обвиняемые по резонансному делу о хищении более 54 млн рублей у компании «Зерно Сибири» не сумели обжаловать свой приговор, сообщила прокуратура Омской области. Напомним, директора этой организации, а также двух руководителей компании «Дары Сибири» Куйбышевский районный суд осенью прошлого года признал виновными в мошенничестве и приговорил к шести с половиной годам колонии и штрафу 800 тыс. рублей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда с позицией обвинения согласилась, поэтому приговор по существу оставила без изменений. Он вступил в силу. 

Помимо назначенного наказания, предприниматели обязаны полностью возместить ущерб.