Самое актуальное оборудование в Dolce Vita: для лазерного омоложения, лечения купероза, акне и гиперпигментации, а также для коррекции фигуры холодом – методом криолиполиза.

Самое актуальное оборудование в Dolce Vita: для лазерного омоложения, лечения купероза, акне и гиперпигментации, а также для коррекции фигуры холодом – методом криолиполиза.

Девушкам 21 века повезло. Врачи-косметологи сумели договориться с самой молодостью, которая испокон веков славилась коварством и упрямством. Сегодня в наших руках инновационные методики, блокирующие старение без операций. «Косметическое омоложение» – женщины так называют деликатные anti-age методы, имея в виду отсутствие хирургического вмешательства. Речь об аппаратных процедурах для эффективного омоложения лица, которые выравнивают тон кожи, разглаживают морщины, борются с отечностью и моделируют контуры. При этом воздействие запускает продуцирование коллагена внутри тканей и не нарушает целостности эпидермиса.

Как управлять старением

Омоложение лица лазером «Фотона 4д»: 4 методики в одной, на всех уровнях кожи:

Трансбуккальная проработка – внутриротовое воздействие на слизистую щёк. Так активизируется регенерация коллагена в тканях и запускается лифтинг фиброзно-мышечного слоя.

Фототерапия – для лечения гиперпигментации, розацея, сосудистых «звёздочек».

Липолиз – расщепление жировых ловушек в области второго подбородка, брылей.

Полировка верхнего слоя эпидермиса для очищения и сияния кожи.

Женщины всего мира признают «Фотона 4д» одной из лучших технологий для эффективного косметического омоложения лица лазером. Благодаря комбинированному воздействию эрбиевого и неодимового лазеров с разной длиной волны достигаются высокие результаты в профилактике старения и в борьбе с возрастными изменениями.

Смас-лифтинг Ultraformer: сбросит десяток лет и сохранит естественность

Аппарат Ultraformer MPT для безоперационной подтяжки тканей полюбился западным и европейским косметологам. Российские врачи также оценили его, и не зря. В Ultraformer реализована технология HIFU, использующая энергию высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука для реконструкции тканей лица. Одна процедура – тройной эффект:

Лифтинг – подтяжка кожных провисаний и морщин; Липолиз – «вытачивание» контуров, победа над брылями и вторым подбородком; Эстетический уход с корейскими anti-age сыворотками.

Ультразвуквой смас-лифтинг на «Ультраформер» – достойная альтернатива пластической операции: моделирует овал лица, убирает складки и борозды, при этом у человека сохраняется живая мимика и индивидуальность. Один сеанс, наркоз не нужен, шрамов не останется.

Rf-лифтинг: магия золотых игл и невидимых волн

Rf омоложение лица предполагает нагрев кожи и подкожно-жировой клетчатки с помощью радиочастотной энергии. Так сжимаются растянутые коллагеновые спирали и пробуждаются заложенные в организме способности к регенерации. Метод зарекомендовал себя в борьбе с морщинами и постакне, излишними объёмами щёк и подчелюстной зоны, хорошо справляется с проблемами расширенных пор и тусклого цвета кожи.

Микроигольчатый rf-лифтинг на Vivace Face объединил в себе лучшее от лазерной и радиочастотной технологии. Для каждого пациента предусмотрен индивидуальный блок золотых микроигл, которые доставляют радиочастотную энергию в глубокие слои дермы.

Exilis Face – технология Rf омоложения лица, в основе которой комбинированное воздействие ультразвука и радиочастотных волн. Встроенная система контроля и мониторинга изменений температуры делают методику безопасной.

Массаж лица для косметического омоложения

Аппаратный метод проработки мышц и подкожно-жировой клетчатки. Массаж лица незаменим для омоложения, ведь в результате физического воздействия налаживаются обменные процессы в тканях, стимулируется образование нового коллагена и обновляется эпидермис. Также процедура даёт липолитический эффект: расщепляются жировые отложения, улучшается кровообращение и уходят отёки. Наиболее эффективные методики массажа для омоложения лица сегодня это: вакуумно-щипковый LPG Mobilift и вакуумно-роликовая стимуляция ICOONE Face.

Клуб красоты и здоровья Dolce Vita на протяжении 19-летней практики внедрял самое актуальное оборудование. Dolce Vita – первая клиника в Омске, где начали проводить ультразвуковой смас-лифтинг, омоложение лица лазером Fotona 4D, лечить купероз, акне и гиперпигментацию на многофункциональной установке М22, а также освоили метод коррекции фигуры холодом – криолиполиз. Широкий арсенал медицинских методик, квалифицированные косметологи с большим опытом работы и безупречная репутация Dolce Vita – пожалуй, этой клинике можно довериться.

Телефон: 99-18-21

Сайт: https://dolcevita55.ru/

Телеграм-канал: https://t.me/dolcevita_omsk

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