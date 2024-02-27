Дом может рухнуть в любой момент, но жильцов из него так и не начали расселять. Следователи возбудили дело.

Дом может рухнуть в любой момент, но жильцов из него так и не начали расселять. Следователи возбудили дело.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц из-за ситуации с аварийным домом в Советском округе.

Опасный дом располагается на улице Энергетиков. В здании осыпается кирпичная кладка, несущие строительные конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии и могут рухнуть в любой момент. В прошлом году дом был признан аварийным и подлежащим сносу, однако расселять жильцов никто так и не стал.

30 мая прошлого года в доме обрушилось балконное ограждение на третьем этаже. Из-за бездействия ответственных лиц прокуратура обратилась в суд с требованием расселить дом.