Парень распространял наркотики на территории Омской области. Когда молодой человек попался полиции, у него нашли 15 кг запрещенных средств.

Парень распространял наркотики на территории Омской области. Когда молодой человек попался полиции, у него нашли 15 кг запрещенных средств.

В Омской области будут судить 23-летнего жителя Екатеринбурга. Он обвиняется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре 2022 года молодой человек связался с бандой, которая занималась незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом. В задачу парня входила перевозка запрещенных средств.

– 18 июля 2023 года екатеринбуржец, находясь в Удмуртской Республике, по указанию своего сообщника взял из тайника более 15 кг мефедрона, часть которого поместил в закладку на территории Ижевска, а оставшуюся должен был перевести в Новосибирск, – добавили в надзорном ведомстве.

Парня задержали на трассе в Омской области, когда он ехал в Новосибирск. При себе у него нашли свыше 10 кг наркотиков, расфасованных в свертки.

Уголовное дело рассмотрит Кормиловский районный суд.