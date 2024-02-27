Мужчина оказался владельцем одного из счетов, на которые омич перевел свои деньги.

Мужчина оказался владельцем одного из счетов, на которые омич перевел свои деньги.

В сентябре прошлого года 63-летнему омичу позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. По его указке, чтобы сберечь свои деньги, омич перевел на неизвестные счета более 700 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что один из счетов, на которые мужчина перевел часть средств, принадлежит 31-летнему жителю Курганской области. Он пояснил, что ему на счет действительно поступали деньги, которые он переводил на другие счета.

– При таких обстоятельствах у курганца возникло неосновательное обогащение, которое подлежит взысканию в пользу потерпевшего, – отметили в областной прокуратуре.

Прокуратура Советского округа направила иск в Курганский городской суд о взыскании с владельца счета 160 тыс. рублей. В настоящее время суд рассматривает иск.