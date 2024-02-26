Самый большой доход в бухгалтерской сфере ожидает тех, кто имеет опыт работы в больших компаниях.

Самый большой доход в бухгалтерской сфере ожидает тех, кто имеет опыт работы в больших компаниях.

В Омске бухгалтер может получать до 90 тыс. рублей в месяц. По информации аналитиков SuperJob, до 40 тыс. рублей может получать работник со средним профессиональным или неполным высшим образованием. Также ему необходимо знать программы «1С:ЗУП», Excel, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант». Работодатели требуют опыт от полугода.

От 40 до 42 тыс. рублей предлагают кандидатам, которые знают системы сдачи электронной отчетности и имеют опыт работы с системами электронного документооборота. При этом стаж работника должен составлять минимум 1 год.

До 67 тыс. рублей готовы платить сотрудникам с высшим образованием, которые обладают навыками составления налоговой отчетности. Также от работника требуются знания о начислении зарплаты в различных системах оплаты труда.

Больше всего, до 90 тыс. рублей, будут платить тем, кто трудился в компании с численностью персонала от 500 человек. Также работникам нужен опыт по ведению нескольких участков бухгалтерского учета.