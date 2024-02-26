У жителей Омской области может появиться возможность отправить чиновников в отставку с помощью голосования на «Госуслугах».

У жителей Омской области может появиться возможность отправить чиновников в отставку с помощью голосования на «Госуслугах».

Снимать чиновников с должностей посредством голосования на «Госуслугах» — с такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он внес в нижнюю палату российского парламента законопроект, который предполагает ежегодный опрос, доверяют ли люди мэру.

— Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Это неправильно, нужно вернуть людям право самим выбирать, кто будет управлять их городом или селом. Более того, нужно дать жителям право отзывать мэра, если за это выступают больше половины жителей. Это самый яркий показатель того, что он не оправдывает доверие, — пояснил Даванков.

Он добавил, что на организацию опроса не потребуются дополнительные деньги. Уже сейчас у большинства людей есть аккаунт на «Госуслугах», где и предлагается проводить опросы.

По словам Даванкова, такой механизм усилит ответственность мэров и других чиновников перед жителями. Кроме того, он повысит интерес людей к политической жизни, ведь сейчас градоначальников назначают городские депутаты. Их самих часто выбирают при явке в 10–15 %.

— Если люди увидят, что от их мнения напрямую зависит качество управления городом, они более активно будут участвовать в опросах и выборах. Повысится общий уровень политической культуры, — уверен политик.

Также Даванков предложил изменить работу чиновников в России. Он предлагает на треть сократить госаппарат, что позволит сэкономить триллион рублей. Эти деньги пойдут на здравоохранение и образование. Сейчас на них уходит всего 8 % бюджета, а Владислав Даванков предлагает законодательно поднять эту долю до 20 %.