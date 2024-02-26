Сначала сообщники хотели попасть в Россию через разные пункты пропуска. А потом они вместе пешком перешли границу.

Сначала сообщники хотели попасть в Россию через разные пункты пропуска. А потом они вместе пешком перешли границу.

В Омской области вынесли приговор семерым иностранцам, которые хотели незаконно попасть в Россию. Своего они добились, но ближайшие месяцы проведут в российской колонии.

В прошлом году иностранцы пытались попасть в Россию через разные пункты пропуска – аэропорт Шереметьево, Веселоярск Алтайского края и Исилькуль. Они не смогли подтвердить цель визита в страну, и их туристические визы аннулировали.

Но иностранцы не оставили попыток оказаться в России. Они из Казахстана решили пешком пройти на территорию Полтавского района Омской области, но их задержали пограничники.

– Полтавским районным судом указанные граждане были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), – сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Омской области.

Всех семерых сообщников отправили на 9 месяцев в колонию общего режима.