Омичи на «тройку» оценили уровень своей удовлетворенности работой. Самыми недовольными оказались айтишники.
Аналитики hh.ru выяснили, как жители Омской области относятся к своей текущей работе и как оценивают условия труда.
Так, удовлетворенность работой у омичей находится на среднем уровне – 3,2 балла из 5. Самый низкий уровень удовлетворенности продемонстрировали работники транспортной и IT-сферы, маркетологи и административный персонал. Больше других удовольствие от работы получают юристы, специалисты по продажам, строители, а также кадры из сферы науки и образования.
Ниже всего омичи оценили перспективы компаний, где они трудоустроены, – лишь на 2,3 балла. Также низкие оценки были поставлены корпоративному обучению – 2,5 балла, своей зарплате – по 2,6 балла, перспективам профессионального роста – по 2,8 балла, а также руководству – 2,9 балла.