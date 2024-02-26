Омичи на «тройку» оценили уровень своей удовлетворенности работой. Самыми недовольными оказались айтишники.

Омичи на «тройку» оценили уровень своей удовлетворенности работой. Самыми недовольными оказались айтишники.

Аналитики hh.ru выяснили, как жители Омской области относятся к своей текущей работе и как оценивают условия труда.

Так, удовлетворенность работой у омичей находится на среднем уровне – 3,2 балла из 5. Самый низкий уровень удовлетворенности продемонстрировали работники транспортной и IT-сферы, маркетологи и административный персонал. Больше других удовольствие от работы получают юристы, специалисты по продажам, строители, а также кадры из сферы науки и образования.

Ниже всего омичи оценили перспективы компаний, где они трудоустроены, – лишь на 2,3 балла. Также низкие оценки были поставлены корпоративному обучению – 2,5 балла, своей зарплате – по 2,6 балла, перспективам профессионального роста – по 2,8 балла, а также руководству – 2,9 балла.